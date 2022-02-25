Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 25 Şubat 2022

SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İklim Şurası"nın kapanış programına iştirak edecek.

(Konya/10.00)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Şeker-İş Sendikası Başkanı İsa Gök'ü ziyaret edecek.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Valiliği, AK Parti ile MHP İl Başkanlıklarını ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, İzmit Kandıra Kaynarca Yolu Çubuklubala-Çubukluosmaniye Varyantı açılış törenine katılacak.

(Kocaeli/11.00-14.00)

2- TÜİK, şubat ayı ekonomik güven endeksini, 2021 yılı evlenme ve boşanma ile Aralık 2021 dönemi katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO Liderler Zirvesi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını görüşmek üzere video konferans yöntemiyle düzenlenecek.

2- Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kiev/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.