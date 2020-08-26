Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 26 Ağustos 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda, Malazgirt Zaferinin 949. Yıl Dönümü Kutlama Programı'na katılacak.

(Muş/11.00)

1- Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü kutlanıyor

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Malazgirt ilçesinde düzenlenen etkinliklere katılacak.

- Etkinliklerde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer alacak.

(Muş/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türk Diş Hekimleri Birliğini ve TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken’i ziyaret edecek.

(Ankara/13.00/15.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Yunanistan parlamentosu, Mısır ve İtalya ile imzalanan deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmalarını oylayacak.

(Atina)

2- Avrupa Birliği (AB) savunma bakanları gayriresmi toplantısı yapılacak.

(Berlin)

3- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

4- Libya hükümetinin ateşkes ilanı sonrasında bölgedeki gelişmeler izleniyor.

(Trablus)

5- Mali'deki askeri darbenin ardından ülkedeki gelişmeler ve dünyadan tepkiler takip ediliyor.

(Dakar/Ankara)

6- Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi şehit eden, 49 kişiyi de yaralayan terörist Brenton Tarrant'ın yargılanma süreci takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- Giresun'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

3- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)



SPOR

1- Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun fikstür çekimi Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki tesislerinde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/21.00)

2- Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) 19 Yaş Altı Genç Kızlar Voleybol Şampiyonası Finalleri'nde Türkiye 2. Grup'taki 3. maçında Fransa ile karşılaşacak.

(Osijek/21.00)

3- 2020-2021 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Eleme Turu maçları tamamlanacak.

4- 2020-2021 sezonu UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu mücadelesine Progres (Lüksemburg)-Zeta (Karadağ) maçıyla devam edilecek.

Kaynak: AA