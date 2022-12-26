Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 26 Aralık 2022

SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti Sosyal Politika Birimi Başkanları Toplantısı'na katılacak.

- Bakan Yanık ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Atanması Töreni"ne katılacak, bakanlıkları arasında işbirliği protokolünü imzalayacak.

(Ankara/10.00/12.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ATO Congresium'da düzenlenecek "Lise Öğrencileri Ulusal Öğrenci Kongresi ve Poster Sunumu Yarışması"na iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "OSB'nin Yıldızları Araştırması Ödül Töreni"ne katılacak.

(Ankara/10.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, DSİ tarafından alımı yapılan 160 iş makinesinin teslim törenine iştirak edecek.

(Ankara/10.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Küçükçekmece (Halkalı)-Kayaşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı depo sahasının hizmete alınması törenine katılacak.

(İstanbul/09.30)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)