Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 26 Ekim 2018

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Stadyumu'nda Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi İkinci Dönem Sözleşmeli Astsubay Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00/18.00)

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Üsküdar Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak, Yıldırım'a törende fahri doktora unvanı verilecek.

(İstanbul/10.30)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden foto muhabiri Ara Güler'in ailesine taziye ziyaretinde bulunacak, "Türkiye'de Gençlik ve Siyaset" konulu konferansa katılacak.

(İstanbul/14.30/19.00)

EKONOMİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2. Türk-Alman Enerji Forumu'na iştirak edecek.

(Ankara/10.30)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile bakanlıkta görüşecek.

(Ankara/11.45)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay Valiliğini ziyaret edecek, zeytin hasadına katılacak, mobilyacılar fuarını gezecek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelecek.

(Hatay/16.10-19.00)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, uluslararası rezervler ve döviz likiditesi açıklanacak.

(Ankara/10.00)

TÜİK, 2018 yılı bitkisel üretim ikinci tahminini açıklayacak, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin "İş ve Aile Yaşamının Uyumu" bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum lider Nikos Anastasiadis ile ara bölgede bir araya gelecek.

(Lefkoşa)

GÜNCEL

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından gelişmeler ve olayın dünyadaki yansımaları izleniyor.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı dava, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

KÜLTÜR SANAT

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı "6. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali"nin açılış programı yapılacak.

(İstanbul/19.30)

SPOR

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Judo Federasyonunun Gayrettepe Mahallesi'ndeki tesisinin açılış programına katılacak.

(Ankara/16.00)

Dünya Güreş Şampiyonası Macaristan'da sürüyor.

- Şampiyonanın yedinci gününde grekoromen stil 60, 67 ve 87 kilolarda elemeler ve yarı finaller, 55, 63, 72 ve 82 kilolarda ise repesaj ve madalya müsabakaları yapılacak.

(Budapeşte/11.30/19.00)

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Darüşşafaka Tekfen, Volkswagen Arena'da İspanya temsilcisi Barcelona Lassa'yı konuk edecek.

(İstanbul/20.15)

Spor Toto Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında Bursaspor ile Aytemiz Alanyaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Bursa/20.30)

Spor Toto 1. Lig'de 10. hafta Afjet Afyonspor-Gazişehir Gaziantep, Altay-Denizlispor maçlarıyla başlayacak.

(Afyonkarahisar/İzmir/19.00)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 4. haftanın ilk maçında Bahçeşehir Koleji, Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda Banvit'i ağırlayacak.

(İstanbul/20.00)

Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası Katar'ın başkenti Doha'da sürüyor.