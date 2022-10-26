Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 26 Ekim 2022

SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi (İSDEP-2) kapsamında gerçekleştirilecek proje açılış toplantısına katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi açılışına, MEB ile Türk Hava Yolları Arasında İş Birliği Protokolü imza törenine ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) meclis toplantısına iştirak edecek.

(İstanbul/11.00/13.00/15.00)

3- TBMM'den

- İYİ Parti Grup toplantısı düzenlenecek.

- Genel Kurulda, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay Raporları üzerinde görüşmeler başlayacak. Görüşmelere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katılacak.

- İçişleri Komisyonunda, Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başlayacak.

(10.30/14.00/10.00/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Uyum İçin Girişimcilik Kapasitesinin Geliştirilmesi (ENHANCHER) Hibe Programları kapsamındaki başarılı projelerin sertifika törenine katılacak.

(İstanbul/16.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, DSİ Genel Müdürlüğünün makine parkını güçlendirmek maksadıyla alınan 60 müteharrik karoserli kamyon teslim törenine iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı çevre koruma harcama istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)