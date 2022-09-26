Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 26 Eylül 2022
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Ulusal Basın Kulübü'nde basın toplantısı düzenleyecek.
SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ersin Nazif Gürdoğan Anadolu Lisesi açılış programına katılacak.
(Ankara/11.00)
2- TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Recep Akdağ, Litvanya Parlamentosu üyelerinden oluşan heyeti kabul edecek.
(TBMM/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TechAnkara Proje Pazarı" etkinliğine katılacak.
(Ankara/11.30)
2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Yeni Nesil İhracat Destekleri ile Prefinansman Modeli Lansmanı ve Prefinansman Modeli Protokolü İmza Töreni"ne iştirak edecek.
(Ankara/10.00)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile eylül ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
4- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Ulusal Basın Kulübü'nde basın toplantısı düzenleyecek.
(Tokyo)