Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 26 Eylül 2022

SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ersin Nazif Gürdoğan Anadolu Lisesi açılış programına katılacak.

(Ankara/11.00)

2- TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Recep Akdağ, Litvanya Parlamentosu üyelerinden oluşan heyeti kabul edecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TechAnkara Proje Pazarı" etkinliğine katılacak.

(Ankara/11.30)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Yeni Nesil İhracat Destekleri ile Prefinansman Modeli Lansmanı ve Prefinansman Modeli Protokolü İmza Töreni"ne iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile eylül ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Ulusal Basın Kulübü'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(Tokyo)