Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 26 Haziran 2022
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Eğitimden Üretime Tarım Çalıştayı"nda ve "Mesleki Eğitimi Destekleme İş Birliği Protokolü Töreni"nde yer alacak, SOBE Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfını ziyaret edecek.
Türkiye ve Dünya gündemi 26.06.2022, 09:04
SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şabanözü ve Orta belediye başkanlıklarını ziyaret edecek, Dodurga mitingi ve halkla buluşma programına katılacak.
(Çankırı/11.30/12.30/13.00)
2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Eğitimden Üretime Tarım Çalıştayı"nda ve "Mesleki Eğitimi Destekleme İş Birliği Protokolü Töreni"nde yer alacak, SOBE Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfını ziyaret edecek.
(Konya/14.00/15.30/16.30)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi Camisi'nin temel atma törenine katılacak.
(Denizli/14.00)
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