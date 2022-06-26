Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 26 Haziran 2022

SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şabanözü ve Orta belediye başkanlıklarını ziyaret edecek, Dodurga mitingi ve halkla buluşma programına katılacak.

(Çankırı/11.30/12.30/13.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Eğitimden Üretime Tarım Çalıştayı"nda ve "Mesleki Eğitimi Destekleme İş Birliği Protokolü Töreni"nde yer alacak, SOBE Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfını ziyaret edecek.

(Konya/14.00/15.30/16.30)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi Camisi'nin temel atma törenine katılacak.

(Denizli/14.00)