Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 26 Kasım 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, WOW Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu ile Vahdettin Köşkü'nde Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite IV. Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/11.00/15.00)

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde toplanacak MYK'ye başkanlık edecek, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret edecek.

(Ankara/11.00/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/11.45)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimevi'nde düzenlenecek "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Programı"na katılacak.

(Ankara/10.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yabancı Dil Eğitiminin Sorunları" Paneli'ne katılacak.

(İstanbul/10.00)

4- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2018-2019 Eğitim Öğretim Dönemi "1. Önlük Giyme" töreni ve Uygulama Araştırma Merkezi açılış törenine katılacak, "2. Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu"na iştirak edecek.

(İstanbul/09.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kuzey Erdemli-1 Sığ Deniz Sondaj Töreni'ne katılacak.

(Mersin / 13.00)

2- TÜİK, kasım ayı sektörel güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)



DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.

(Riyad/Washington/Ankara)

2- İran'ın batısındaki Kermanşah eyaletinde meydana gelen depremle ilgili gelişmeler izleniyor.

(Tahran)

3- Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere arasında devam eden Brexit sürecine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Brüksel/Londra)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 kişinin yargılandığı dava Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

- Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahındaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- Sözde "sıkıyönetim mahkemeleri görevlendirme listesi"nde adı bulunan ve örgütün askeri yargı yapılanmasını oluşturdukları öne sürülen 136 kişinin yargılandığı dava Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

- Kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 14'ü eski polis 114 sanığın yargılandığı davanın İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesine devam edilecek.

(İstanbul/10.30)

- Aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zihni Aldırmaz'ın da yer aldığı tutuksuz 17 sanığın yargılandığı dava Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Adana/10.00)

- İzmir'de, "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki üyeleri hakkında açılan 17'si tutuklu 103 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.

(İzmir/10.00)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 13. haftanın son maçında Göztepe ile Medipol Başakşehir, Bornova Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İzmir/20.00)

2- Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta Osmanlıspor ile Tetiş Yapı Elazığspor arasında Bolu Atatürk Stadı'nda yapılacak müsabakayla sona erecek.

(Bolu/19.00)

3- Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül 2019 tarihlerinde düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmek için Avrupa elemeleri 2. tur I Grubu'nda 29 Kasım Perşembe günü Ankara'da İspanya, 2 Aralık Pazar günü de deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda teknik heyet ve oyuncular, Ankara Spor Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

(Ankara/17.30)