Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 26 Kasım 2022

SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sakinleri arasında ortaokul öğretmeni Zerrin Köksal'ın da bulunduğu Validebağ Huzurevi'ni ziyaret edecek.

(İstanbul/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türk Veteriner Hekimleri Birliği 50. Büyük Kongresi'ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Eğiste Hadimi Viyadüğü Açılışı Töreni'ne iştirak edecek.

(Konya/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Tayvan’da düzenlenen yerel seçimlerde 16 vilayet ve 6 büyük şehrin belediye başkanları, yerel meclis üyeleri ve alt düzeydeki yerel yöneticiler seçilecek, ayrıca seçmen yaşının 20'den 18'e düşürülmesini öngören anayasa değişikliği oylanacak.