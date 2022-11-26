Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 26 Kasım 2022
Tayvan’da düzenlenen yerel seçimlerde 16 vilayet ve 6 büyük şehrin belediye başkanları, yerel meclis üyeleri ve alt düzeydeki yerel yöneticiler seçilecek, ayrıca seçmen yaşının 20'den 18'e düşürülmesini öngören anayasa değişikliği oylanacak.
Türkiye ve Dünya gündemi 26.11.2022, 09:02
SİYASET
1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sakinleri arasında ortaokul öğretmeni Zerrin Köksal'ın da bulunduğu Validebağ Huzurevi'ni ziyaret edecek.
(İstanbul/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türk Veteriner Hekimleri Birliği 50. Büyük Kongresi'ne katılacak.
(Ankara/10.00)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Eğiste Hadimi Viyadüğü Açılışı Töreni'ne iştirak edecek.
(Konya/14.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Tayvan’da düzenlenen yerel seçimlerde 16 vilayet ve 6 büyük şehrin belediye başkanları, yerel meclis üyeleri ve alt düzeydeki yerel yöneticiler seçilecek, ayrıca seçmen yaşının 20'den 18'e düşürülmesini öngören anayasa değişikliği oylanacak.
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