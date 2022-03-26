Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 26 Mart 2022

SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İLBANK Konya Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'ne, Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri etkinliğine katılacak, Akören, Güneysınır, Çumra ilçelerini ziyaret edip esnaf ziyareti yapacak, Çumra Gençlik Merkezi ziyareti ve Kış Spor Okulu Öğrencileriyle Buluşma etkinliklerine katılacak.

(Konya/11.00/18.30)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı Açılış Töreni'ne katılacak, Valiliği ziyaret edecek, Arkeoloji Müzesi şantiyesinde incelemelerde bulunacak, partililerle buluşarak AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Adana/11.10/18.00)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek, Hanlar bölgesine ziyarette bulunacak, Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek, Osmangazi Belediyesinin Bakım Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezinin açılışını yapacak, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşları ve Hemşehri Dernekleri Buluşması'na katılacak.

(Bursa/11.00/14.00/17.00/19.30)

4- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince düzenlenecek Belediye Başkanları Toplantısı açılış oturumuna katılacak, basın toplantısı düzenleyecek.

(Antalya/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOKİ Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak, Düziçi Yeni OSB alanı ile Kadirli OSB genişleme alanında incelemede bulunacak, Yeni Küçük Sanayi Sitesi'nin de aralarında bulunduğu bazı ziyaretler gerçekleştirecek, sanayicilerle bir araya gelecek.

(Osmaniye/09.00/17.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Joe Biden, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya gelecek.

(Varşova)

2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha Forumu'na katılacak.

(Doha)

3- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.