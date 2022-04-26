Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 26 Nisan 2022

SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sürsürü, Mustafapaşa, Rüstempaşa ve Abdullahpaşa mahallelerinde kentsel dönüşüm alanlarını ziyaret edecek, Valilikteki İl Değerlendirme Toplantısı ile Abdullahpaşa Mahallesi'nde iftar programına katılacak.

(Elazığ/16.30-19.17)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliğe ziyarette bulunacak, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.

(Bartın/17.00/17.15)

3- TBMM'den

- MHP'nin Meclis Grup Toplantısı düzenlenecek.

- Genel Kurulda, AK Parti'nin yaşlıların sorunlarının tespit edilerek, gereken önlemlerin belirlenmesi için Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi görüşülecek.

(TBMM/10.45/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, istişare toplantısına katılacak, Kezer Mesire Alanı'nda gençlerle buluşacak ve iftar yapacak.

(Siirt/16.00-20.30)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Esenler Belediyesi Gençlik İftarları"na iştirak edecek.

(İstanbul/20.02)

3- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Gümüşhane Bahçecik Barajı Su Tutma Programı"na çevrim içi olarak katılacak.

(Ankara/13.00)

4- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması müzakereleri kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani bin Ahmed Al Zeyoudi ile görüşecek, iki bakan ortak basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/17.00)

5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personeli ile iftar programında bir araya gelecek.

(İstanbul/20.00)

6- TÜİK, 2020 yılı taşıt kilometre istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika temasları kapsamında Ekvador Dışişleri Bakanı Jose Valencia Amores ile bir araya gelecek.

(Quito)

2- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO'nun Ramstein Hava Üssü'nde düzenlenecek "Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı"na katılacak.

(Almanya)

3- Rusya-Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.