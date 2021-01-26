Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 26 Ocak 2021

SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek "Sosyal Atama Töreni"ne katılacak.

(Ankara/13.30)

2 - TBMM'den

- Genel Kurulda, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi ile TSK deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanı tezkeresi görüşülecek.

- Dijital Mecralar Komisyonunda, sosyal mecralarda son günlerde yaşanan gelişmeler ele alınacak.

- Dışişleri Komisyonunda, uluslararası anlaşmalar görüşülecek.

(TBMM/15.00/15.00/15.30/

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, video konferans yöntemiyle Lisanslı Depoculuk Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "TOBB Dijitalleşme Sanal Fuarı"na video konferans yöntemiyle iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katılacak ve Afganistan Ulaştırma Bakanı Kudretullah Zeki ile makamında görüşecek.

(Ankara/15.00/18.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2020 dönemi motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansman Programı kapsamında iki değişim ve geri alım ihalesi yapacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, video konferans yöntemiyle düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Barışı İnşa Fonu Yüksek Düzeyli Taahhüt Konferansı'na katılacak.

2- Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin 5'inci turu Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde sürecek.

(Cenevre)

3- Dünya Ekonomik Forumu (WEF) "2021 Davos Gündemi" toplantıları çevrim içi devam edecek.

(Davos)

4- Gine Körfezi açıklarında korsan saldırısına uğrayan Türk mürettebatlı Liberya bandralı Mozart isimli gemiye ilişkin gelişmeler izleniyor.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.