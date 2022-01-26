Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 26 Ocak 2022
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Uluslararası Medya Enformasyon Derneği koordinasyonunda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Göçmenler ve Medya Çalıştayı"nın açılış konuşmasını yapacak.
Türkiye ve Dünya gündemi 26.01.2022, 09:07
EKONOMİ FİNANS
1- TÜİK, Aralık 2021 dönemi motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Ankara Sanayi Odası Ocak Ayı Meclis Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/09.45)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Uluslararası Medya Enformasyon Derneği koordinasyonunda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Göçmenler ve Medya Çalıştayı"nın açılış konuşmasını yapacak.
(Ankara/12.00)
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
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