Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 26 Şubat 2021

SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği, Ahi Evran-ı Veli Külliyesini, AK Parti İl Başkanlığını, Kaman Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, İl Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Kırşehir/11.00-17.15)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Filyos Limanı'nda incelemelerde bulunacak, Mithatpaşa Tünelleri şantiyesini ziyaret edecek, KGM ve Filyos Limanı brifingi alacak, Valilik, Belediye Başkanlığı, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretleri ile Kozlu ve Bülent Ecevit Köprülü kavşaklarında inceleme yapacak.

(Zonguldak/09.30-16.30)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- TÜİK, ocak ayı dış ticaret istatistikleri ile hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan'a resmi ziyarette bulunacak.

(Zagreb)

2- G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları, G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde çevrim içi toplantı yapacak.

(Roma)

3- AB ülkelerinin liderleri, güvenlik ve savunma konularında video konferans yöntemiyle toplantı yapılacak.

(Brüksel)

4- Ermenistan'da darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Merhum Başbakan Necmettin Erbakan, vefatının 10. yılında, Erbakan Vakfı tarafından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenecek programla anılacak.

(İstanbul /19.00)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atlas Sineması ile İstanbul Sinema Müzesi'nin açılışına iştirak edecek.

(İstanbul/19.00)