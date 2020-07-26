Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 26 Temmuz 2020

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı Yeni Hizmet Binası Açılış Töreni’ne katılacak.
(İstanbul/15.00)
2- CHP'nin Bilkent Odeon'da gerçekleştirilen 37. Olağan Kurultayı'nın ikinci gününde Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelikleri için seçim yapılacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.
(Trablus)
GÜNCEL
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
SPOR
1- Süper Lig'de 2019-2020 sezonu, Kasımpaşa ile şampiyonluğu garantileyen Medipol Başakşehir arasında oynanacak 34. hafta karşılaşmasıyla tamamlanacak.
(İstanbul/17.00)
2- TFF 1. Lig play-off yarı finalinde oynanacak Adana Demirspor-Bursaspor ve Akhisarspor-Fatih Karagümrük rövanş maçları sonucunda finalistler belli olacak.
(Adana/Manisa/21.00)
3- TFF 3. Lig 2. Grup play-off finalinde Karşıyaka ile Turgutluspor karşı karşıya gelecek.
(Antalya/20.00)
4- MotoGP'de sezonun ikinci yarışı İspanya'da Jerez Pisti'nde yapılacak.
(Jerez/15.00)
Kaynak: AA