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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 26 Temmuz 2020

MİT İstanbul Bölge Başkanlığı Yeni Hizmet Binası Açılış Töreni

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 26 Temmuz 2020

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı Yeni Hizmet Binası Açılış Töreni’ne katılacak.

(İstanbul/15.00)

2- CHP'nin Bilkent Odeon'da gerçekleştirilen 37. Olağan Kurultayı'nın ikinci gününde Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelikleri için seçim yapılacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Trablus)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'de 2019-2020 sezonu, Kasımpaşa ile şampiyonluğu garantileyen Medipol Başakşehir arasında oynanacak 34. hafta karşılaşmasıyla tamamlanacak.

(İstanbul/17.00)

2- TFF 1. Lig play-off yarı finalinde oynanacak Adana Demirspor-Bursaspor ve Akhisarspor-Fatih Karagümrük rövanş maçları sonucunda finalistler belli olacak.

(Adana/Manisa/21.00)

3- TFF 3. Lig 2. Grup play-off finalinde Karşıyaka ile Turgutluspor karşı karşıya gelecek.

(Antalya/20.00)

4- MotoGP'de sezonun ikinci yarışı İspanya'da Jerez Pisti'nde yapılacak.

(Jerez/15.00)

Kaynak: AA

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