Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 26 Temmuz 2022

SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Valilikte İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na, Atatürk Üniversitesinde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı'na, Aziziye ilçesinde Köy Yaşam Merkezi açılışına katılacak.

(Erzurum/09.30-15.15)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'na ve İbn Haldun Üniversitesi Tercih Festivali'ne katılacak.

(Kocaeli/13.00/İstanbul/16.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ordu Çevreyolu Şantiyesi'nde inceleme yaparak, brifing alacak. Karaismailoğlu, Akçatepe Tüneli Işık Görme Töreni'ne katılacak, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Ordu/10.45-15.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)