Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 27 Aralık 2022

SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kapadokya Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılış törenine katılacak.

(Nevşehir/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni doğal gaz keşfinin detaylarına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek ve keşifle ilgili sunum yapılacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, "Bina ve Konut Nitelikleri Araştırması, 2021" adlı haber bülteni yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Büyük Önder Atatürk’ün Ankara'ya gelişinin 103. yıl dönümü

- Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığındaki heyet Anıtkabir’i ziyaret edecek, Kara Harp Okulu'ndan Anıtkabir'e Atatürk Garnizon Koşusu düzenlenecek.

- Atatürk'ün Ankara'ya gelişindeki ilk karşılanma noktası Keklikpınarı'nda kutlama töreni yapılacak, Ankara Tren Garı önünden Ulus Atatürk Anıtı'na Seğmenler Kortej Yürüyüşü gerçekleştirilecek.

(Ankara/10.00/11.00/13.15/15.00)