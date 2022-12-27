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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 27 Aralık 2022

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni doğal gaz keşfinin detaylarına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek ve keşifle ilgili sunum yapılacak.

Türkiye ve Dünya gündemi 27.12.2022, 09:00
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 27 Aralık 2022

SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kapadokya Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılış törenine katılacak.

(Nevşehir/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni doğal gaz keşfinin detaylarına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek ve keşifle ilgili sunum yapılacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, "Bina ve Konut Nitelikleri Araştırması, 2021" adlı haber bülteni yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Büyük Önder Atatürk’ün Ankara'ya gelişinin 103. yıl dönümü

- Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığındaki heyet Anıtkabir’i ziyaret edecek, Kara Harp Okulu'ndan Anıtkabir'e Atatürk Garnizon Koşusu düzenlenecek.

- Atatürk'ün Ankara'ya gelişindeki ilk karşılanma noktası Keklikpınarı'nda kutlama töreni yapılacak, Ankara Tren Garı önünden Ulus Atatürk Anıtı'na Seğmenler Kortej Yürüyüşü gerçekleştirilecek.

(Ankara/10.00/11.00/13.15/15.00)

#Gündem #27 aralık
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