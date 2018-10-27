Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 27 Ekim 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde, Suriye konulu dörtlü zirveye katılacak.

(İstanbul/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartepe Doğal Yaşam Merkezi ile İzaydaş Tehlikeli Atık Yakma Tesisi'nde incelemelerde bulunacak, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Kocaeli/10.00-14.00)

EKONOMİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bursa 4. Uluslararası Blok Mermer Fuarı'na katılacak.

(Bursa /12.00)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, sektör toplantısı ile Tarım Lisesi fidan dikim törenine iştirak edecek.

(Adana/09.00-14.00)

GÜNCEL

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen 5. Türk Tıp Dünyası Kurultayı başlayacak. Kurultayın Açılış Programı ve TÜSEB-Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni gerçekleştirilecek.

(İstanbul/09.00/19.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından gelişmeler ve olayın dünyadaki yansımaları izleniyor.

SPOR

Dünya Güreş Şampiyonası Macaristan'da sürüyor.

- Şampiyonanın sekizinci gününde grekoromen stil 77, 97 ve 130 kilolarda elemeler ve yarı finaller, 60, 67 ve 87 kilolarda ise repesaj ve madalya müsabakaları yapılacak.

(Budapeşte/11.30/19.00)

Spor Toto Süper Lig'de 10. haftaya Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa, Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir, Antalyaspor-Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek

(Erzurum/13.30/Konya/16.00/Antalya/19.00)

Spor Toto 1. Lig'de 10. hafta Tetiş Yapı Elazığspor-Hatayspor, Adanaspor-Kardemir Karabükspor, Boluspor-Gençlerbirliği karşılaşmalarıyla sürüyor.

(Elazığ/13.30/Adana/16.00/Bolu/19.30)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 4. haftaya Beşiktaş Sompo Japan-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Gaziantep Basketbol-Fenerbahçe, TOFAŞ-Galatasaray müsabakalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/Gaziantep/15.15/Bursa/17.30)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta Çukurova Basketbol-Gündoğdu Adana Basketbol, BOTAŞ-Mersin Büyükşehir Belediyespor, Bellona Kayseri Basketbol-OGM Ormanspor, İzmit Belediyespor-Kırçiçeği Bodrum müsabakalarıyla başlayacak.

(Mersin/14.00/Ankara/15.15/Kayseri/16.00/Kocaeli/17.00) (

Voleybol Efeler Ligi'nde 3. haftanın ilk maçında Galatasaray ile Halkbank, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/14.00)

At yarışlarında Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Cumhuriyet Kupası koşuları Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda gerçekleştirilecek.

(Ankara/16.00/16.30)

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 10. hafta karşılaşmaları yapılacak.