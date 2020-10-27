Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 27 Ekim 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde MKYK ve MYK toplantılarına katılacak.

(Ankara/14.00/17.30)

1-TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşecek.

(TBMM/11.00 )

2- CHP, MHP ve HDP'nin TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/13.30/10.45/12.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Özbekistan Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılanacak, Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov ile bir araya gelecek, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

(Taşkent)

2- TBMM'den

- Genel Kurulda, Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapan Kanun Teklifi ele alınacak.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ve Sayıştay raporlarının görüşmeleri yapılacak.

(TBMM/15.00/10.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fotoğraflarla Tuz Gölü Habitatı Sergisi'nin açılışına katılacak, Sultanhanı Atatürk İlkokulu ile Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Genişletme Projesi alanını ziyaret edecek.

(Aksaray/12.00/13.00/14.30)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle Türkiye-Danimarka 2. Dönem JETCO Toplantısı İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/16.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılına ilişkin çevre koruma harcama istatistikleri ile eylül ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ve Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları takip ediliyor.

(Bakü)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve takımdan bir futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Fransa'nın Paris Saint-Germain takımıyla oynayacakları maç öncesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunacak; takım, son çalışmasını stadın yanındaki antrenman sahasında yapacak. Basın toplantısı yayıncı kuruluşa açık olacak.

- Paris Saint Germain Teknik Direktörü Thomas Tuchel ve takımdan bir futbolcu, Medipol Başakşehir maçına ilişkin Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda açıklamalarda bulunacak; Fransız ekip son çalışmasını statta yapacak. Toplantı ve antrenman yayıncı kuruluşa açık gerçekleştirilecek.

(İstanbul/18.45/19.15/19.45/20.30)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta A, B, C ve D gruplarında toplam 8 maçla başlayacak.

3- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 8. maçında deplasmanda Rusya ile karşılaşacak.

(Moskova/17.00)

4- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Türk Telekom, İsrail'in Hapoel Bank Yahav takımını konuk edecek; F Grubu'nda Pınar Karşıyaka, deplasmanda İspanya'nın Bilbao Basket takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Ankara/20.30/Bilbao/22.30)

5- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nın 5. haftasında D Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Fransa'nın Nanterre 92 takımıyla karşılaşacak.

(Nanterre/19.00)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Beşiktaş-Kuzeyboru, Sarıyer Belediyespor-Karayolları, Eczacıbaşı VitrA-VakıfBank, Nilüfer Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta, Çan Gençlik Kalespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor ve PTT-Türk Havayolları maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/17.00/18.30/Bursa/Çanakkale/14.00/Ankara/16.00)

7- TED 20. Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası'nın basın toplantısı Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve milli sporcular Çağla Büyükakçay ile Pemra Özgen'in katılımıyla TED Spor Kulübü Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/11.00)

8- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 2. haftasından ertelenen Spor Toto-Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademi maçı yapılacak.

(Ankara/17.00)

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2020, 10:15