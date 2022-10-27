Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 27 Ekim 2022

SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Mesleki Yeterlilik Kurumunca düzenlenen Türkiye Yeterlilik Çerçevesi Konferansı'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde 2022 Yılı Turizm Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/10.00)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demre Belediyesinin toplu açılış törenine iştirak edecek.

(Antalya/20.00)

4- TBMM'den

- Genel Kurulda, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Dijital Mecralar Komisyonu, "Dijital Dünyada Telif Hakları" gündemiyle toplanacak. Toplantıda, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz sunum yapacak.

(TBMM/14.00/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "İş Dünyası Buluşmaları" programına katılacak.

(Kocaeli/14.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, restorasyonu Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan, Ankara Çayı üzerindeki tarihi Akköprü'nün açılış törenine iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın sonuncu enflasyon raporunun tanıtımına ilişkin toplantıda sunum yapacak ve katılımcıların sorularını yanıtlayacak.

(Ankara/10.30)

4- TCMB, ekim ayı faiz kararına ilişkin toplantı tutanakları ile haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/14.00/14.30)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı ekonomik güven endeksini, eylül ayı dış ticaret ile yılın üçüncü çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- Avrupa Merkez Bankası (ECB) ekim ayı faiz kararını açıklayacak. ECB Başkanı Christine Lagarde, karara ilişkin açıklamalarda bulunacak.

(Frankfurt)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Ankara'daki programına Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak.

(Ankara/10.30)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğünde düzenlenecek "Savaş Muhabirliği ve Kriz Bölgelerinde Habercilik Forumu"na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda Çankaya Müftülüğü Hafızlık İcazet Merasimi'ne iştirak edecek.

(Ankara/10.00)