Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 27 Eylül 2022
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, suikasta kurban giden eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo için Nippon Budokan salonunda düzenlenecek devlet cenazesi merasimine iştirak edecek.
SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenecek "Devlet Korumasında Yetişen Gençlerin Kamu Kurumlarına Atanması Töreni"ne iştirak edecek.
(Ankara/14.30)
2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Yavuz Bülent Bakiler Kütüphanesi açılış töreni ile Medya ve Şiddet Çalıştayı'na katılacak.
(İstanbul/11.00/14.00)
3- TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Fatma Aksal, Litvanya Parlamentosu üyelerinden oluşan heyeti kabul edecek.
(TBMM/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Almanya'da düzenlenecek WindEnergy Hamburg Konferansı ve Fuarı'na katılacak.
(Hamburg)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı mali aracı kuruluş istatistiklerini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, suikasta kurban giden eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo için Nippon Budokan salonunda düzenlenecek devlet cenazesi merasimine iştirak edecek.
(Tokyo)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CSO Ada'da, "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri"ne ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/10.30)