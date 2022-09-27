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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 27 Eylül 2022

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, suikasta kurban giden eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo için Nippon Budokan salonunda düzenlenecek devlet cenazesi merasimine iştirak edecek.

Türkiye ve Dünya gündemi 27.09.2022, 09:00
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 27 Eylül 2022

SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenecek "Devlet Korumasında Yetişen Gençlerin Kamu Kurumlarına Atanması Töreni"ne iştirak edecek.

(Ankara/14.30)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Yavuz Bülent Bakiler Kütüphanesi açılış töreni ile Medya ve Şiddet Çalıştayı'na katılacak.

(İstanbul/11.00/14.00)

3- TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Fatma Aksal, Litvanya Parlamentosu üyelerinden oluşan heyeti kabul edecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Almanya'da düzenlenecek WindEnergy Hamburg Konferansı ve Fuarı'na katılacak.

(Hamburg)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı mali aracı kuruluş istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, suikasta kurban giden eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo için Nippon Budokan salonunda düzenlenecek devlet cenazesi merasimine iştirak edecek.

(Tokyo)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CSO Ada'da, "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri"ne ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30)

#Gündem #27 eylül #Abe Şinzo #CENAZE #Mevlüt Çavuşoğlu
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