Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 27 Haziran 2022
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen G7 Zirvesi ikinci gününde devam edecek.
SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İngilizce Öğretimi ve Yaz Okulları İngilizce Kurslarına Yönelik İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.
(Ankara/10.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katılacak.
(Bakü)
2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/18.00)
3- Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen G7 Zirvesi ikinci gününde devam edecek.
(Münih)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yaz Kur'an Kursları açılışını yapacak, Eskişehir Teknik Üniversitesi Camisi ile Eskişehir İl Müftülüğü Hizmet Binası ve Kur'an Kursu'nun temel atma törenlerine katılacak.
(Manisa/10.00/Eskişehir/17.30/19.00)