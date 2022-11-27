Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 27 Kasım 2022
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce'de depremden etkilenen köy ve ilçelerde incelemelerde bulunacak.
Türkiye ve Dünya gündemi 27.11.2022, 10:00
SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce'de depremden etkilenen köy ve ilçelerde incelemelerde bulunacak.
(Düzce/12.30)
2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.
(Adana/15.00)
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