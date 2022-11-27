banner39

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 27 Kasım 2022

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce'de depremden etkilenen köy ve ilçelerde incelemelerde bulunacak.

Türkiye ve Dünya gündemi 27.11.2022, 10:00
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 27 Kasım 2022

SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce'de depremden etkilenen köy ve ilçelerde incelemelerde bulunacak.

(Düzce/12.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Adana/15.00)

#Gündem #27 kasım
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?