Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 27 Mart 2022
Rusya-Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.
SİYASET
1- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doha Forum 2022'nin "Stratejik İttifakların Gelişen Görünümü" panelinde konuşma yapacak.
(Doha)
2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Sueno Otel'de düzenlenecek Belediye Başkanları Toplantısı'nın kapanış oturumuna iştirak edecek.
(Antalya/11.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Rusya-Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Doha Forum 2022'nin "Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Orta Doğu Üzerindeki Jeopolitik Etkileri" panelinde konuşacak.
(Doha)
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Devlet Tiyatrosunun "Müzikhaller" adlı oyununun gösterimine katılacak.
(İstanbul/20.00)