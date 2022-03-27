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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 27 Mart 2022

Rusya-Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

Türkiye ve Dünya gündemi 27.03.2022, 09:10
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 27 Mart 2022

SİYASET

1- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doha Forum 2022'nin "Stratejik İttifakların Gelişen Görünümü" panelinde konuşma yapacak.

(Doha)

2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Sueno Otel'de düzenlenecek Belediye Başkanları Toplantısı'nın kapanış oturumuna iştirak edecek.

(Antalya/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya-Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Doha Forum 2022'nin "Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Orta Doğu Üzerindeki Jeopolitik Etkileri" panelinde konuşacak.

(Doha)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Devlet Tiyatrosunun "Müzikhaller" adlı oyununun gösterimine katılacak.

(İstanbul/20.00)

#Gündem #27 Mart #rusya #Ukrayna #savaş
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