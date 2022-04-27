Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 27 Nisan 2022

SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Valiliği, Belediye Başkanlığını, AK Parti İl Başkanlığını ve Bakanlığa bağlı kuruluşları ziyaret edecek, Belediyenin düzenlediği halk iftarına katılacak.

(Giresun/15.45-19.05)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hamidiye Kültür ve Yumurtatepe Bölge parkları, Ordu Evi ve 27 Haziran Parkı'nda incelemelerde bulunacak, Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Kent Meydanı'nda iftara ve tatlı ikramına katılacak.

(Sivas/15.00-22.00)

3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya Alan Başkanlığında turizm sektörü temsilcileriyle buluşacak, Belediye Başkanlığını, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Derinkuyu Yeraltı Şehri'nde incelemede bulunacak, Derinkuyu Belediyesinin iftar programına katılacak.

(Nevşehir/15.00-19.36)

4- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaret edecek ve İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.

(Karabük/17.00/17.15)

5- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Valiliği ziyaret edecek ve basın toplantısı yapacak, İl Sağlık Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Kadın Doğum Hastanesi'ne ziyarette bulunacak, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ile bir araya gelecek.

(Aydın/10.30-15.00)

6- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Bağcılar İlçe Başkanlığı geleneksel iftar programı ile Esenler Belediyesinin Kadir Gecesi "10 Bin Hatim 100 Bin Dua" özel programına katılacak.

(İstanbul/19.30/22.30)

7- TBMM'den

- İYİ Partinin Grup Toplantısı düzenlenecek.

- Genel Kurulda, "Başta Marmara Denizi Olmak Üzere Denizlerimizdeki Müsilaj Sorununun Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu" raporu ele alınacak.

(TBMM/10.30/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Sanayi Odası nisan ayı olağan meclis toplantısına katılacak.

(İstanbul/17.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, DowAksa Karbon Elyaf Kompozit Malzeme Üretim Tesisi Temel Atma ile Yalova İhtisas OSB ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı İmza törenlerine iştirak edecek, Belediye Başkanlığını ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Gönül Sofrası Buluşması etkinliğinde yer alacak.

(Yalova/14.00-20.01)

3- TÜİK, mart ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ile bir araya gelecek.

(Bogota)

2- Rusya-Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

GÜNCEL

1- Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, "Anayasa Yargısında Uluslararası İş Birliğinin Önemi" başlıklı özel oturuma başkanlık edecek, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin yetkilileriyle toplantıda bir araya gelecek.

(İstanbul/10.00/13.00)