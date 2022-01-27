Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 27 Ocak 2022

SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kaya Palazzo Hotel Belek'te düzenlenecek Türkiye Özel Okullar Derneği Geleneksel Eğitim Sempozyumu'na katılacak.

(Antalya/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Afganistan İnsani Yardım Treni Uğurlama Töreni"ne iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

2- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, başkanlıkta, 2021 yılında başlatılan AR-GE Projeleri İmza Töreni’ne katılacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2022-I’in tanıtımı amacıyla Bankanın idare merkezinde düzenlenecek bilgilendirme toplantısında sunum yapacak.

(Ankara/10.30)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvili ile 3 yıl vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)

5- TCMB, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.00/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri, Frankofoni ve Yurt Dışındaki Orta Afrikalılar Bakanı Sylvie Baipo Temon ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.45)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, oyuncu Fatma Girik'in cenaze törenine katılacak.

(İstanbul/12.30)