Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 27 Ocak 2022
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2022-I’in tanıtımı amacıyla Bankanın idare merkezinde düzenlenecek bilgilendirme toplantısında sunum yapacak.
SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kaya Palazzo Hotel Belek'te düzenlenecek Türkiye Özel Okullar Derneği Geleneksel Eğitim Sempozyumu'na katılacak.
(Antalya/10.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Afganistan İnsani Yardım Treni Uğurlama Töreni"ne iştirak edecek.
(Ankara/10.00)
2- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, başkanlıkta, 2021 yılında başlatılan AR-GE Projeleri İmza Töreni’ne katılacak.
(Ankara/10.00)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2022-I’in tanıtımı amacıyla Bankanın idare merkezinde düzenlenecek bilgilendirme toplantısında sunum yapacak.
(Ankara/10.30)
4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvili ile 3 yıl vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.
(Ankara)
5- TCMB, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.00/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri, Frankofoni ve Yurt Dışındaki Orta Afrikalılar Bakanı Sylvie Baipo Temon ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/13.45)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, oyuncu Fatma Girik'in cenaze törenine katılacak.
(İstanbul/12.30)