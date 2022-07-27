Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 27 Temmuz 2022

SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çankaya İleri Mahallesi'nde yapılacak konutların temel atma törenine katılacak. Çamlıdere ilçesinde Semerkand Termal Otel ve Kaplıca Tesisleri ile Beyler Mahallesi 55 Konut Açılış Töreni'ne iştirak edecek Kurum, Şeyh Ali Semerkandi Külliyesi ve Türbesi ile Soba Müzesi'ni, AK Parti İlçe Başkanlığı ve Çamlıdere Belediyesini ziyaret edecek, esnaf ziyaretlerinde bulunacak.

(Ankara/11.00-19.30)

2- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Üniversitesinde tahıl koridoru anlaşması kapsamında oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezinin açılışına katılacak.

(İstanbul/12.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kale 65. Yıl Seramik Bayramı ve Granit Slab Fabrikası Temel Atma Töreni, Ezine Millet Bahçesi Açılışı ve Araç Teslim Töreni'ne katılacak, Ezine OSB ve Küçük Sanayi Sitesini ziyaret edecek.

(Çanakkale/11.00-14.30)

2- ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.

(Washington/21.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 13. Uluslararası İstanbul Opera Festivali kapsamında "Carmen" operasını izleyecek.

(İstanbul/21.00)