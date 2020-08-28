Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 28 Ağustos 2020

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yaptırılan Rumeli İskelesi ve Selanik Meydan Açılış Töreni'ne katılacak.

(Tekirdağ/18.00)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek Kolay İhracat Platformu Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- TCMB, temmuz ayı uluslararası rezervler ve döviz likiditesini duyuracak.

(Ankara/10.00)

3- TÜİK, ağustos ayı Ekonomik Güven Endeksi'ni, temmuz ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini ve 2020 yılı girişimlerde bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları gayriresmi toplantısı yapılacak.

(Berlin)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

3- Libya hükümetinin ateşkes ilanı sonrasında bölgedeki gelişmeler izleniyor.

(Trablus)

4- Mali'deki askeri darbenin ardından ülkedeki gelişmeler ve dünyadan tepkiler takip ediliyor.

(Dakar/Ankara)



GÜNCEL

1- Büyük Taarruz'un 98. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, İhsaniye ilçesindeki Anıtkaya Şehitliği'nde ve Sinanpaşa ilçesindeki Yıldırım Kemal Şehitliği'nde tören düzenlenecek.

(Afyonkarahisar/11.00/13.30)

2- Giresun'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor.

3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.



SPOR

1- Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Anadolu Ajansı Spor Masası'na konuk olacak.

(İstanbul/10.00)

2- Türkiye Futbol Federasyonu, McDonald's ile Kadın ve Erkek Milli Takımları sponsorluğu anlaşmasını, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde TFF Başkanı Nihat Özdemir'in katılımıyla imzalayacak.

(İstanbul/11.00)

3- Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir'in 2020-2021 sezonunda giyeceği formalar, Çırağan Palace Kempinski'de düzenlenecek toplantıda tanıtılacak.

(İstanbul/11.00)

4- Galatasaray Futbol Takımı, TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nde hazırlık maçı oynayacak.

(İstanbul/17.00)

5- Fenerbahçe, Düzce'de Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde Aytemiz Alanyaspor ile hazırlık maçı yapacak.

(Düzce/17.30)

Kaynak AA