Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 28 Ağustos 2020

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yaptırılan Rumeli İskelesi ve Selanik Meydan Açılış Töreni'ne katılacak.
(Tekirdağ/18.00)
EKONOMİ
1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek Kolay İhracat Platformu Tanıtım Toplantısı'na katılacak.
(İstanbul/11.00)
2- TCMB, temmuz ayı uluslararası rezervler ve döviz likiditesini duyuracak.
(Ankara/10.00)
3- TÜİK, ağustos ayı Ekonomik Güven Endeksi'ni, temmuz ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini ve 2020 yılı girişimlerde bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları gayriresmi toplantısı yapılacak.
(Berlin)
2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.
(Ankara/Atina/Lefkoşa)
3- Libya hükümetinin ateşkes ilanı sonrasında bölgedeki gelişmeler izleniyor.
(Trablus)
4- Mali'deki askeri darbenin ardından ülkedeki gelişmeler ve dünyadan tepkiler takip ediliyor.
(Dakar/Ankara)
GÜNCEL
1- Büyük Taarruz'un 98. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, İhsaniye ilçesindeki Anıtkaya Şehitliği'nde ve Sinanpaşa ilçesindeki Yıldırım Kemal Şehitliği'nde tören düzenlenecek.
(Afyonkarahisar/11.00/13.30)
2- Giresun'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor.
3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Anadolu Ajansı Spor Masası'na konuk olacak.
(İstanbul/10.00)
2- Türkiye Futbol Federasyonu, McDonald's ile Kadın ve Erkek Milli Takımları sponsorluğu anlaşmasını, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde TFF Başkanı Nihat Özdemir'in katılımıyla imzalayacak.
(İstanbul/11.00)
3- Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir'in 2020-2021 sezonunda giyeceği formalar, Çırağan Palace Kempinski'de düzenlenecek toplantıda tanıtılacak.
(İstanbul/11.00)
4- Galatasaray Futbol Takımı, TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nde hazırlık maçı oynayacak.
(İstanbul/17.00)
5- Fenerbahçe, Düzce'de Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde Aytemiz Alanyaspor ile hazırlık maçı yapacak.
(Düzce/17.30)
Kaynak AA