Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 28 Haziran 2022

SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sel afetinin yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulunacak.

(Karabük/11.15/Kastamonu)

2- TBMM'den

- HDP ve MHP'nin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/12.45/10.45)

- Genel Kurulda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/15.00)

- KİT Komisyonunda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret AŞ'nin hesapları ele alınacak.

(TBMM/14.30/16.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, iklimlendirme ve yenilenebilir enerji teknolojileri alanlarına yönelik düzenlenen "MCE Mostra Concegno Expocomfort" fuarının açılışına katılacak ve temaslar gerçekleştirecek.

(Milano)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sel afetinin yaşandığı bölgelerde inceleme yapacak.

(Zonguldak/10.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, aşırı yağışların etkilediği Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçeleri ile Kastamonu'da incelemelerde bulunacak.

(Sinop/Kastamonu/11.00/13.00/15.00)

4- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SEDEC 2022 Anayurt Güvenliği, Sınır Güvenliği ve İç Güvenlik Sistemleri Fuarı açılış törenine katılacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO Zirvesi Madrid'de başlıyor.

- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, zirveyle ilgili basına açıklamalarda bulunacak. Stoltenberg, zirve dolayısıyla düzenlenen NATO Kamu Forumu'nun açılış konuşmasını yapacak.

(Madrid)

2- Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen G7 Zirvesi üçüncü günündeki çalışma toplantılarının ardından sona erecek.

(Münih)