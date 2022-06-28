Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 28 Haziran 2022
NATO Zirvesi Madrid'de başlıyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, zirveyle ilgili basına açıklamalarda bulunacak. Stoltenberg, zirve dolayısıyla düzenlenen NATO Kamu Forumu'nun açılış konuşmasını yapacak.
SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sel afetinin yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulunacak.
(Karabük/11.15/Kastamonu)
2- TBMM'den
- HDP ve MHP'nin grup toplantıları gerçekleştirilecek.
(TBMM/12.45/10.45)
- Genel Kurulda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.
(TBMM/15.00)
- KİT Komisyonunda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret AŞ'nin hesapları ele alınacak.
(TBMM/14.30/16.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, iklimlendirme ve yenilenebilir enerji teknolojileri alanlarına yönelik düzenlenen "MCE Mostra Concegno Expocomfort" fuarının açılışına katılacak ve temaslar gerçekleştirecek.
(Milano)
2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sel afetinin yaşandığı bölgelerde inceleme yapacak.
(Zonguldak/10.00)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, aşırı yağışların etkilediği Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçeleri ile Kastamonu'da incelemelerde bulunacak.
(Sinop/Kastamonu/11.00/13.00/15.00)
4- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SEDEC 2022 Anayurt Güvenliği, Sınır Güvenliği ve İç Güvenlik Sistemleri Fuarı açılış törenine katılacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- NATO Zirvesi Madrid'de başlıyor.
- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, zirveyle ilgili basına açıklamalarda bulunacak. Stoltenberg, zirve dolayısıyla düzenlenen NATO Kamu Forumu'nun açılış konuşmasını yapacak.
(Madrid)
2- Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen G7 Zirvesi üçüncü günündeki çalışma toplantılarının ardından sona erecek.
(Münih)