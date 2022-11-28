Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 28 Kasım 2022

SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Valiliği, Belediyeyi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, "İnsan Hakları Kurulları Toplantısı"na katılacak.

(Zonguldak/09.30-11.30)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 38. Bakanlar Toplantısı Açılış Töreni'ne ve "Kovid-19 Pandemisi Işığında Etkin Sosyal Yardımların Sağlanması ve Sosyoekonomik Güçlendirme" konulu İSEDAK Bakanlar Çalışma Oturumu'na iştirak edecek.

(İstanbul/11.00/14.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakırköy-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar (Kirazlı) Metro Hattı İlk Ray Kaynağı Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.15)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Yükseköğretimde Uluslararasılaşma ve Türkiye’deki Üniversitelerin Uluslararası Görünürlülüğünü Artırma Çalıştayı"na katılacak.

(Ankara/10.00)