Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 28 Kasım 2022
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
SİYASET
1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Valiliği, Belediyeyi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, "İnsan Hakları Kurulları Toplantısı"na katılacak.
(Zonguldak/09.30-11.30)
2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 38. Bakanlar Toplantısı Açılış Töreni'ne ve "Kovid-19 Pandemisi Işığında Etkin Sosyal Yardımların Sağlanması ve Sosyoekonomik Güçlendirme" konulu İSEDAK Bakanlar Çalışma Oturumu'na iştirak edecek.
(İstanbul/11.00/14.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakırköy-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar (Kirazlı) Metro Hattı İlk Ray Kaynağı Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/10.00)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/11.15)
GÜNCEL
1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Yükseköğretimde Uluslararasılaşma ve Türkiye’deki Üniversitelerin Uluslararası Görünürlülüğünü Artırma Çalıştayı"na katılacak.
(Ankara/10.00)