Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 28 Mart 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haymana, Elmadağ ve Çubuk ilçelerinde düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.

(Ankara/13.30/15.30/17.30)

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 32 radyodan ortak yayınlanacak "Bizim Stüdyo Programı"na, Ruşen Çakır'ın sorularıyla Medyascope canlı yayınına, CHP ve İyi Parti Ortak Mitingi'ne katılacak.

(İstanbul/09.00/11.00/Bursa/14.00)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AA Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalyaları Tevcih Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.00)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Iğdır'da valilik ziyaretinden sonra Ünlendi Barajı içme suyu isale hattında inceleme yapacak, esnaf ve Cumhur İttifakı Seçim İrtibat Ofisi ziyaretlerinde bulunacak, Çankırı'da belediye başkanlığını ziyaret edecek, vatandaşlarla buluşma programına katılacak ve Ankara'nın Elmadağ ilçesinde Kentsel Dönüşüm Toplantısı yapacak.

(Iğdır/10.00-13.00/Çankırı/15.30/16.30/Ankara/20.00)

3- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Antalya ilçe belediye başkan adayları ile Aksu ve Kepez'de otobüsle selamlama şehir turuna katılacak.

(Antalya/11.00/14.00)

4- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da Fatih'te Roman seçmenlerle buluşacak, Büyükçekmece'de Amasya hemşehri buluşmasına katılacak, esnaf ziyaretlerinde bulunacak, Beylikdüzü'nde taksi durağını ziyaret edecek ve AK Çadır ziyaretinde seçmenle buluşacak. Bakan Kasapoğlu, Balıkesir'de de esnaf ziyareti yapacak, üniversiteli gençlerle genç kürsü programına, Susurluk sevgi yürüyüşü ve Altıeylül mitingine katılacak.

(İstanbul/10.00-15.30/Balıkesir/17.00-21.30)

5- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maltepe'de ilçe teşkilat kahvaltısına katılacak, Erdek, Bandırma, Sancaktepe, Bahçelievler, Beşiktaş ve Avcılar'da vatandaşa hitap edecek.

(İstanbul/09.00/Balıkesir/11.00/12.00/İstanbul/14.30-20.00)

6- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bağbaşı Yaylası'nda incelemelerde bulunacak, Laodikeia antik kentini, tarihi Buldan evleri ve dokuma atölyesini ziyaret edecek, Genç Turizmciler Ödül Tören ile turizm sektör temsilcileriyle toplantıya katılacak.

(Denizli/09.00/10.00/11.30/İzmir/14.15/14.30)

7- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye ve Mersin'de yapılacak açık hava toplantılarında halka hitap edecek.

(Osmaniye/14.00/Mersin/18.00)

8- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Çekmeköy Sevgi Yürüyüşü'ne katılacak, Taşdelen Cami Cebir yanında vatandaşlarla "Çay Bahçesi Sohbeti" yapacak, Kartal Sevgi Yürüyüşü'ne, Karadenizliler Buluşması'na iştirak edecek.

(İstanbul/14.00-20.00)

9- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)



EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Petroleum İstanbul 2019–14. Uluslararası Petrol LPG, Madeni Yağ, Ekipmanları ve Teknoloji Fuarı'na katılacak, Bilecik'in Pazaryeri ve Bozüyük ilçelerinde halk buluşması ile sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle toplantı programlarına iştirak edecek.

(İstanbul/10.30/Bilecik/17.15-21.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, cam ve gıda üretim fabrikaları işçileriyle buluşacak, Çavuşoğlu ve Akçaoğlu Sanayi Siteleri ile Ferah Mahallesi esnafını ziyaret edecek, Kadıköy Trabzonlular Buluşması'na katılacak.

(İstanbul/10.30-19.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesi ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak

(Ankara/10.00/14.30)

4- TÜİK, mart ayı Ekonomik Güven Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliğinin Brexit tarihini ertelemeyi kabul etmesinin ardından İngiltere'deki gelişmeler izleniyor.

(Londra)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- Darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/ 09.30)

- FETÖ ile iltisaklı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatının tespit edilmesinin ardından tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Avrupa Karate Şampiyonası İspanya'nın Guadalajara kentinde başlayacak.

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Milano/22.45)

3- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas ile Eczacıbaşı VitrA karşılaşacak. Çeyrek final ikinci maçlarında ise Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları, VakıfBank-Nilüfer Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/18.00)

4- Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 21. haftası SELKA Eskişehir Hentbol-Nilüfer Belediyespor karşılaşmasıyla başlayacak.

(Eskişehir/17.00)