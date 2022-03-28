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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 28 Mart 2022

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, daha önce sosyal medyadan duyurduğu sürprize ilişkin açıklamalarda bulunacak.

Türkiye ve Dünya gündemi 28.03.2022, 09:03
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 28 Mart 2022

SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında, AFAD ile Katar Hayır Kurumu arasındaki protokolün imza törenine katılacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, daha önce sosyal medyadan duyurduğu sürprize ilişkin açıklamalarda bulunacak.

(İstanbul/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

GÜNCEL

1- Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, AB ve Avrupa Konseyi iş birliğiyle yürütülen "AYM'nin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi" kapsamında Divan Otel'de düzenlenecek bölge toplantısına katılacak.

(Gaziantep/09.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

#Gündem #28 mart #Adil Karaismailoğlu
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