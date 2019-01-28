Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 28 Ocak 2019

Türk Kızılayı’nın yönlendirme ve ev sahipliğinde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler ve gözlemci ülkelerin Kızılay-Kızılhaç dernekleri, Swiss Otel The Bosphorus'ta bir araya gelecek.