Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 28 Ocak 2021

SİYASET

1- Genel Kurulda, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(14.00)

- Dijital Mecralar Komisyonunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sunum yapacak.

(11.00)

- Milli Savunma Komisyonunda, TSK Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(10.00)

2- CHP Ekonomi Masası Heyeti, Kırıkkale Kültür Merkezi'nde muhtarlar, üreticiler, çiftçiler, oda başkanları, sendika ve STK temsilcileriyle bir araya gelecek, esnaf ve sanayi sitesi ziyaretinde bulunacak.

(Kırıkkale/10.30)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TÜRK-İŞ Genel Merkezi'ni ziyaret edecek, Afganistan Ulaştırma Bakanı Kudretullah Zeki ile Mutabakat Zaptı İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00/16.30)

2- TÜİK, ocak ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi ile Aralık 2020 dönemi Hizmet Üretici Fiyat Endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin 5'inci turu, Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde sürecek.

(Cenevre)

2- Dünya Ekonomik Forumu (WEF) "2021 Davos Gündemi" toplantıları, çevrim içi devam edecek.

(Davos)

3- Gine Körfezi açıklarında korsan saldırısına uğrayan Türk mürettebatlı Liberya bandralı Mozart isimli gemiye ilişkin gelişmeler takip edilecek.

(Dakar)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.