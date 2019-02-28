Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 28 Şubat 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstasyon Meydanı'nda düzenlenecek mitingde halka hitap edecek.

(Erzurum/13.00)

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yükseköğretim Kurulu'nda Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno için düzenlenecek Fahri Doktora Tevdi Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.30)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kestel, Gürsu ve Osmangazi ilçelerinde akademik odalar, STK temsilcileri, esnaf odaları, muhtarlar ve iş insanları ile buluşacak.

(Bursa/11.00/12.30/14.00/16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Van Adliye Sarayı ve Valiliği ziyaret edecek, Tuşba, İpekyolu ve Edremit seçim büroları açılışlarına katılacak.

(Van/13.45/14.30/15.30/16.30/17.30)

2- Ai̇le, Çalışma ve Sosyal Hi̇zmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ordu Vali̇li̇ği̇ni̇ zi̇yaret edecek ve il koordi̇nasyon toplantısına katılacak, "İŞKUR Kampüs"te programına iştirak edecek, AK Parti̇ Ordu merkez seçim koordinasyon merkezi açılışını yapacak, tekstil ve yağ fabrikalarını ziyaret edecek, Giresun Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı ve esnaf ziyaretlerinde bulunacak, engelli ve engelli aileleriyle buluşacak.

(Ordu/09.30/11.30/12.30/14.30/15.15/16.30/Giresun/16.30/17.15/18.00/19.00)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beylikdüzü'nde kanaat önderleriyle kahvaltıda bir araya gelecek, esnaf ziyareti ve miting yapacak. Soylu, Avcılar'da kadın seçmenlerle buluşacak, miting düzenleyecek, kanaat önderleriyle yemekte bir araya gelecek. Soylu Zeytinburnu'nda da Giresunlu gençlerle ve Rumelililerle buluşacak.

(İstanbul/09.30/11.30/14.00/15.30/17.00/19.30/21.30/22.30)

4- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adana Valiliğini ziyaret edecek, TÜBİTAK 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Sergisi ve Ödül Töreni'ne katılacak, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, MHP seçim bürosu açılışına katılacak, hayırseverler, idareci ve öğretmenlerle buluşacak, AK Parti Yüreğir Seçim Bürosu açılışını yapacak, AK Parti Adana İl Başkanlığını ziyaret edecek, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"na iştirak edecek ve gençlerle bir araya gelecek.

(Adana/09.45 - 20.00)

5- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katılımıyla, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu ile Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu arasında Hilton Garden Inn Otel'de "Aşırı Tuz ve Şeker Kullanımını Azaltan Lokantacılar ve Pastacılar Protokolü" imzalanacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ

1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı" ve basın toplantısına katılacak.

(İstanbul/09.30/12.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, fidan dağıtımı ve sektör toplantısına katılacak, halka hitap edecek. Pakdemirli, Düzce'de ise belediye ziyareti sonrası seçim koordinasyon merkezi açılışı ile Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Karabük/10.15-12.00/Düzce/15.00-17.00)

3- TÜİK, ocak ayı dış ticaret istatistikleri ile geçen yılın son çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Ürdün'ün Ekonomik Büyümesi ve Fırsatlar: 2019 Londra Girişimi" konferansına katılacak.

(Londra)

2- ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Vietnam'da bir araya gelecek.

(Hanoi)

3- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefet arasındaki gerilim, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Caracas)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

5- Pakistan ile Hindistan arasında Keşmir nedeniyle zirveye çıkan gerilime ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(İslamabad)

GÜNCEL

1- 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 22. yılı dolayısıyla basın açıklamaları yapılacak.

(Ankara)

2- Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno'ya Karabük Üniversitesi tarafından verilecek fahri doktora unvanı, YÖK Konferans Salonunda YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın katılacağı törenle takdim edilecek.

(Ankara/10.00)

3- FETÖ davaları

- FETÖ 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eski Adana Büyükşehir Başkan Vekili Zihni Aldırmaz'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet, nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 35 yıla kadar, diğer 11 sanığın ise 5 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Adana / 10.00)

- Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski hakim ve savcı çiftin yargılanmasına Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Adana / 14.30)

- Sakarya'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan 4 avukat ile bir öğretmen hakkında açılan davanın görülmesine Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Sakarya / 09.00)

SPOR

1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Kasımpaşa ile Akhisarspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında iki Türk takımı Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Darüşşafaka Tekfen ise İsrail temsilcisi Maccabi FOX'a konuk olacak.

(İstanbul/20.45/Tel Aviv/22.05)

3- Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası Samsun'da sürüyor.

- Organizasyonun üçüncü gününde bireysel ve takım eleme atışları yapılacak.

(Samsun/08.45/14.30)

4- Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası yarı finalinde Çukurova Basketbol-BOTAŞ ve Mersin Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe maçları, Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda yapılacak.

(Şanlıurfa/17.00/19.30)

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2019, 08:06