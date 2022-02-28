Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 28 Şubat 2022
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, Ukrayna konulu olağanüstü oturum yapılacak.
SİYASET
1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulucanlar Cezaevi Müze Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek "Tekrar ve Fark: Şubat 28, Şarkı Hep Aynı" konulu sempozyuma iştirak edecek.
(Ankara/10.00)
2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nadir Hastalıklar Farkındalık Günü vesilesiyle düzenlenen sempozyuma çevrim içi katılarak açılış konuşmasını gerçekleştirecek.
(Ankara/09.30)
3- TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi görüşülecek.
(TBMM/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılının son çeyreğine ilişkin dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla istatistikleri ile ocak ayı dış ticaret ve hizmet üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kiev/Moskova/Ankara)
2- Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, Ukrayna konulu olağanüstü oturum yapılacak.
(New York)
3- Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyinin 49'uncu oturumu başlayacak.
(Cenevre)
GÜNCEL
1- Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Muharrem Kılıç, 28 Şubat Raporu'nu açıklayacak.
(Ankara/16.00)
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.