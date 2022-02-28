Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 28 Şubat 2022

SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulucanlar Cezaevi Müze Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek "Tekrar ve Fark: Şubat 28, Şarkı Hep Aynı" konulu sempozyuma iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nadir Hastalıklar Farkındalık Günü vesilesiyle düzenlenen sempozyuma çevrim içi katılarak açılış konuşmasını gerçekleştirecek.

(Ankara/09.30)

3- TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılının son çeyreğine ilişkin dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla istatistikleri ile ocak ayı dış ticaret ve hizmet üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kiev/Moskova/Ankara)

2- Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, Ukrayna konulu olağanüstü oturum yapılacak.

(New York)

3- Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyinin 49'uncu oturumu başlayacak.

(Cenevre)

GÜNCEL

1- Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Muharrem Kılıç, 28 Şubat Raporu'nu açıklayacak.

(Ankara/16.00)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.