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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 28 Temmuz 2022

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bu yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Türkiye ve Dünya gündemi 28.07.2022, 09:00
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 28 Temmuz 2022

SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Üretim Sürecine Katılım" projesinin tanıtım toplantısına katılacak.

(Bursa/10.30)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özbekistan'da İçişleri Bakanı Pulat Bobojonov ve Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Abdusalam Azizov ile görüşecek.

(Taşkent)

3- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya'da Savunma Bakanı Artis Pabriks ile bir araya gelecek, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

(Riga)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen "Anlat İstanbul" programının sonuçlarının açıklanacağı toplantıya katılacak.

(İstanbul/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bu yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30)

2- TCMB, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.00/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı ekonomik güven endeksi ile mayıs ayı katı yakıtlar istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği’nde ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/13.30)

#Gündem #28 Temmuz #şahap kavcıoğlu #TCMB
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