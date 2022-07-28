Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 28 Temmuz 2022
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bu yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.
SİYASET
1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Üretim Sürecine Katılım" projesinin tanıtım toplantısına katılacak.
(Bursa/10.30)
2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özbekistan'da İçişleri Bakanı Pulat Bobojonov ve Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Abdusalam Azizov ile görüşecek.
(Taşkent)
3- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya'da Savunma Bakanı Artis Pabriks ile bir araya gelecek, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.
(Riga)
4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen "Anlat İstanbul" programının sonuçlarının açıklanacağı toplantıya katılacak.
(İstanbul/10.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bu yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/10.30)
2- TCMB, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.00/14.30)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı ekonomik güven endeksi ile mayıs ayı katı yakıtlar istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği’nde ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(İstanbul/13.30)