Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 29 Ağustos 2022
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya’da düzenlenen "Gücün hakimiyeti mi, kuralların gücü mü?" temalı 17. Bled Stratejik Forumu’na katılacak.
SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde Erman Ilıcak Fen Lisesi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.
(Ankara/11.00)
EKONOMİ
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "AK Parti Yüz Yüze 100 Gün" programı kapsamında Başakşehir teşkilat toplantısına katılacak.
(İstanbul/12.00)
2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kültür Kuşağı Ankara programına iştirak edecek.
(Ankara/10.00)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tulu Porselen Fabrikası Açılış Töreni'ne, Ankara-Afyonkarahisar-İzmir YHT Üst Yapı Temel Atma Töreni'ne katılacak.
(Kütahya/14.00/Afyonkarahisar/17.30)
4- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı dış ticaret ve haziran ayı katı yakıtlar istatistikleri ile ağustos ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya’da düzenlenen "Gücün hakimiyeti mi, kuralların gücü mü?" temalı 17. Bled Stratejik Forumu’na katılacak.
(Bled)