banner39

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 29 Ağustos 2022

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya’da düzenlenen "Gücün hakimiyeti mi, kuralların gücü mü?" temalı 17. Bled Stratejik Forumu’na katılacak.

Türkiye ve Dünya gündemi 29.08.2022, 09:00
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 29 Ağustos 2022

 SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde Erman Ilıcak Fen Lisesi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "AK Parti Yüz Yüze 100 Gün" programı kapsamında Başakşehir teşkilat toplantısına katılacak.

(İstanbul/12.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kültür Kuşağı Ankara programına iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tulu Porselen Fabrikası Açılış Töreni'ne, Ankara-Afyonkarahisar-İzmir YHT Üst Yapı Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Kütahya/14.00/Afyonkarahisar/17.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı dış ticaret ve haziran ayı katı yakıtlar istatistikleri ile ağustos ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya’da düzenlenen "Gücün hakimiyeti mi, kuralların gücü mü?" temalı 17. Bled Stratejik Forumu’na katılacak.

(Bled)

#Gündem #29 ağustos #Mevlüt Çavuşoğlu #Gücün hakimiyeti mi #kuralların gücü mü
Yorumlar (0)
24
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?