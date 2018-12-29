Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 29 Aralık 2018

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda, partisinin 31 Mart Yerel Seçimleri İstanbul Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı'na katılacak.
(İstanbul/14.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, il değerlendirme toplantısına iştirak edecek, kentsel dönüşüm alanları saha incelemesinde bulunacak.
(Rize/09.00/10.00)
EKONOMİ
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Bakanlık Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, Valiliği ziyaret edecek, GAZİRAY şantiyesi ve yol güzergahında, Gaziantep-Nizip yolunda incelemeler yapacak.
(Gaziantep/10.00-14.45)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya'da Suriye konusunda temaslarda bulunacak.
(Moskova)
2- Filipinler’in güneyinde meydana gelen depremin ardından gelişmeler izleniyor.
3- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.
(Washington)
4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.
(Halep/İdlib)
5- Yemen'de yaşanan insani krizle ilgili gelişmeler takip ediliyor.
(Sana/Ankara)
SPOR
1- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 13. haftaya Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ, Türk Telekom-Galatasaray, Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Banvit maçlarıyla devam edilecek
(İstanbul/13.00/Ankara/15.15/Sakarya/17.30) (Fotoğraflı)
2- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta Mersin Büyükşehir Belediyespor-Kırçiçeği Bodrum, Fenerbahçe-Bellona Kayseri Basketbol, İzmit Belediyespor-Çukurova Basketbol, BOTAŞ-Galatasaray müsabakalarıyla başlayacak.
(Mersin/14.00/İstanbul/15.30/Kocaeli/17.00/Ankara/18.30)