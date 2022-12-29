Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 29 Aralık 2022
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Mamak Diriliş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Hak Sahibi Belirlenmesi Kura Çekimi ve Hamza Sülün Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni"ne katılacak.
(Ankara/11.00)
2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ATO Congresium'da, Bakanlığı ile TÜBİTAK'ın işbirliğinde düzenlenecek "Lise Öğrencileri Ulusal Öğrenci Kongresi ve Poster Sunumu Yarışması Ödül Töreni"ne iştirak edecek.
(Ankara/10.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu 8. Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/11.00)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı Terminal Binası'nda incelemede bulunarak basın açıklaması yapacak, il koordinasyon toplantısı ile Kasaba-Sütleğen Yolu temel atma törenine katılacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.
(Antalya/09.00-16.15)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.00/14.30)
4- Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı ekonomik güven endeksi ile ekim ayı katı yakıtlar istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sheraton Oteli'nde yıl sonu basın bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/09.30)