Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 29 Aralık 2022

SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Mamak Diriliş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Hak Sahibi Belirlenmesi Kura Çekimi ve Hamza Sülün Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni"ne katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ATO Congresium'da, Bakanlığı ile TÜBİTAK'ın işbirliğinde düzenlenecek "Lise Öğrencileri Ulusal Öğrenci Kongresi ve Poster Sunumu Yarışması Ödül Töreni"ne iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu 8. Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı Terminal Binası'nda incelemede bulunarak basın açıklaması yapacak, il koordinasyon toplantısı ile Kasaba-Sütleğen Yolu temel atma törenine katılacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

(Antalya/09.00-16.15)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.00/14.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı ekonomik güven endeksi ile ekim ayı katı yakıtlar istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sheraton Oteli'nde yıl sonu basın bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/09.30)