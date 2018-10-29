Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 29 Ekim 2018

- Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yurtta, KKTC'de ve yurt dışındaki temsilciliklerde törenler düzenlenecek.
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikatı kabul edecek.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Havalimanının Açılış Töreni'ne katılacak ve havalimanında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu verecek. Programlara TBMM Başkanı Binali Yıldırım da katılacak.
(Ankara/10.30/12.00/İstanbul/16.30/18.30)
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanından Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e hareket edecek.
(Ankara/23.00)
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenecek resmi törenlere katılacak.
(Ankara/10.15)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye Vakfının açılış törenine iştirak edecek.
(Ankara/15.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(İstanbul/12.35)
GÜNCEL
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından gelişmeler ve olayın dünyadaki yansımaları izleniyor.
SPOR
Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta Beşiktaş-Çaykur Rizespor, Akhisarspor-Göztepe maçlarıyla sona erecek.
(İstanbul/Manisa/20.00)