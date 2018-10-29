Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 29 Ekim 2018

- Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yurtta, KKTC'de ve yurt dışındaki temsilciliklerde törenler düzenlenecek.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikatı kabul edecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Havalimanının Açılış Töreni'ne katılacak ve havalimanında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu verecek. Programlara TBMM Başkanı Binali Yıldırım da katılacak.

(Ankara/10.30/12.00/İstanbul/16.30/18.30)

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanından Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e hareket edecek.

(Ankara/23.00)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenecek resmi törenlere katılacak.

(Ankara/10.15)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye Vakfının açılış törenine iştirak edecek.

(Ankara/15.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/12.35)

GÜNCEL

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından gelişmeler ve olayın dünyadaki yansımaları izleniyor.

SPOR

Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta Beşiktaş-Çaykur Rizespor, Akhisarspor-Göztepe maçlarıyla sona erecek.

(İstanbul/Manisa/20.00)