Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 29 Eylül 2018

1- Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay, annesi Şaziye Oktay'ın, Eyüp Sultan Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazına katılacak, Bahariye Mevlevihanesi'nde taziyeleri kabul edecek.

(İstanbul/13.01)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dicle Şantiyeleri 1A Bölgesi, Konak Bölgesi 3. ve 4. Etap ve Dicle Rekreasyon Alanı ile Silopi İlbank konutları ile Şırnak şantiyelerinde incelemede bulunacak, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Şırnak/09.30-15.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 6. Zeka ve Yetenek Kongresi'ne katılacak.

(Ankara/09.00)

3- CHP TBMM Grubu 27. Dönem 1. Çalışma-Değerlendirme Programı devam edecek.

(Bolu/10.00)

4- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilecek Merkez Yönetim Kurulu ve TBMM Grubu ortak toplantısına katılacak.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ

1- Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, tropik fırtına ile ilgili son değerlendirmeleri paylaşacak.

(Ankara/13.00)



DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)



KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uluslararası Antalya Film Festivali Açılış Töreni'ne katılacak.

(Antalya/19.00)

2- 25. Uluslararası Adana Film Festivali'nde Büyük Ödül Töreni yapılacak.

(Adana/20.00)

SPOR

1- Voleybolda 2018 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası Japonya'da başlayacak.

- Türkiye, B Grubu'ndaki ilk maçında Kanada ile karşılaşacak.

(Sapporo/10.10)

2- Basketbolda 2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası, İspanya'nın Tenerife kentinde yarı final ve 5-8'incilik klasman maçlarıyla sürüyor.

3- Spor Toto Süper Lig'de 7. haftaya Trabzonspor-Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor-Akhisarspor, Beşiktaş-Kayserispor maçlarıyla devam edilecek.

(Trabzon/Antalya/16.00/İstanbul/19.00)

4- Spor Toto 1. Lig'de 7. hafta Denizlispor-Tetiş Yapı Elazığspor, Hatayspor-Altınordu, Kardemir Karabükspor-Ümraniyespor müsabakalarıyla başlayacak.

(Denizli/Hatay/14.00/Karabük/19.30)

5- Galatasaray'da kulüp yönetiminin çeşitli konularda kongre üyelerinden yetki isteyeceği olağanüstü genel kurul, Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak.

(İstanbul/10.00)

6- Okçulukta Hyundai Dünya Kupası Finalleri, Samsun Batıpark'da özel olarak hazırlanan yarışma alanında makaralı yay müsabakalarıyla başlayacak.

(Samsun/10.00)