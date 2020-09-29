Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 29 Eylül 2020

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına katılacak.

(Ankara/15.00)

EKONOMİ

1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı 2021-2023 Lansman Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, videokonferans yöntemiyle Kazakistan Sanal Genel Ticaret Heyeti Programı'na katılacak.

(Ankara/14.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakanlığının koordinasyonunda hazırlanan "Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Strateji Belgesi ve Eylem Planı"nı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) gerçekleştirilecek programla tanıtacak.

(Ankara/11.00)

4- TÜİK, eylül ayı ekonomik güven endeksi ile ağustos ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)



DÜNYA DİPLOMASİ

1- Ermenistan ordusunun cephe hattında Azerbaycan mevzi ve sivil yerleşimlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalar ile yansımaları izleniyor.

(Bakü)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.



SPOR

1- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda 2020-2021 sezonu grup maçları başlayacak. Frutti Extra Bursaspor, D Grubu'nda İtalya'nın Dolomiti Energia takımını konuk edecek.

(Bursa/20.00)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off rövanş mücadelesi, 3 maçla başlayacak.

3- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Sistem9 Yeşilyurt-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş-Karayolları, Sarıyer Belediyespor-Nilüfer Belediyespor, Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Türk Hava Yolları, Eczacıbaşı VitrA-PTT, Kuzeyboru-Galatasaray HDI Sigorta maçları yapılacak.

(İstanbul/14.00/16.30/17.00/19.00/19.00/Aksaray/17.00)

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2020, 10:17