Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 29 Eylül 2020

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına katılacak.
(Ankara/15.00)
EKONOMİ
1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı 2021-2023 Lansman Toplantısı'na katılacak.
(İstanbul/11.00)
2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, videokonferans yöntemiyle Kazakistan Sanal Genel Ticaret Heyeti Programı'na katılacak.
(Ankara/14.00)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakanlığının koordinasyonunda hazırlanan "Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Strateji Belgesi ve Eylem Planı"nı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) gerçekleştirilecek programla tanıtacak.
(Ankara/11.00)
4- TÜİK, eylül ayı ekonomik güven endeksi ile ağustos ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Ermenistan ordusunun cephe hattında Azerbaycan mevzi ve sivil yerleşimlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalar ile yansımaları izleniyor.
(Bakü)
2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.
(Ankara/Atina/Lefkoşa)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda 2020-2021 sezonu grup maçları başlayacak. Frutti Extra Bursaspor, D Grubu'nda İtalya'nın Dolomiti Energia takımını konuk edecek.
(Bursa/20.00)
2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off rövanş mücadelesi, 3 maçla başlayacak.
3- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Sistem9 Yeşilyurt-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş-Karayolları, Sarıyer Belediyespor-Nilüfer Belediyespor, Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Türk Hava Yolları, Eczacıbaşı VitrA-PTT, Kuzeyboru-Galatasaray HDI Sigorta maçları yapılacak.
(İstanbul/14.00/16.30/17.00/19.00/19.00/Aksaray/17.00)
Kaynak: AAGüncelleme Tarihi: 29 Eylül 2020, 10:17