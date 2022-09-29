Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 29 Eylül 2022

SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Dünya Habitat Günü Lansman Programı" ile Atatürk Havalimanı'ndaki İstanbul Konya Tanıtım Günleri'nin açılışına katılacak.

(İstanbul/10.00/17.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Afşin Bey İlkokulu'nda "Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" programına iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

3- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Valilik ve Belediyeyi ziyaret edecek, şehit ve gazi aileleriyle bir araya gelecek.

(Şırnak/13.00/14.00/15.00)

4- CHP genel başkan yardımcıları Seyit Torun ve Muharrem Erkek, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Almanya'da Türk vatandaşlarıyla bir araya gelecek.

(Wesseling)

2- Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin açılış konuşmasıyla başlayacak.

(İstanbul/10.00)

3- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Malezya Kıdemli Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Mohamed Azmin Ali ile ikili görüşme gerçekleştirecek. Bakanların eş başkanlıklarında Ortak Ekonomi ve Ticaret Konseyi ilk toplantısı yapılacak. Serbest Ticaret Anlaşmasını Revize Eden 1 No'lu Protokol ve Ortak Ekonomi ve Ticaret Konseyi Toplantı Tutanağı İmza Töreni düzenlenecek.

(Ankara/17.30)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı Işık Görme Töreni'ne iştirak edecek.

(Kocaeli/10.30)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı ekonomik güven endeksi ile temmuz ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.00/14.30)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Türkiye 8. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" açılış törenine katılacak.

(Konya/17.30)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Intercontinental İstanbul Otel'de düzenlenecek Türkiye Otelciler Birliğinin aylık toplantısına iştirak edecek.

(İstanbul/13.00)