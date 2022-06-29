Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 29 Haziran 2022

SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)

2- TBMM'den

- İYİ Parti Meclis Grup Toplantısı düzenlenecek.

- Genel Kurulda 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek, Sayıştay Başkanlığında boş bulunan 5 üyelik için seçim yapılacak.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, ek gösterge ve öğrenci affı düzenlemesini de içeren Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/10.30/14.00/13.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 15 Temmuz Derneği Ortak Hafıza Dergisi Lansman Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/09.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Valiliği ziyaret edecek, merkez Ömerli, Taşköprü Kıran, Hanönü Yenice ve Vakıfgeymene köylerinde incelemede bulunacak, ardından Bozkurt ilçesine gidecek.

(Kastamonu/09.00/10.00/11.00/11.45/13.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, selden etkilenen bölgelerde inceleme yapacak.

(Kastamonu/09.00/Bartın/16.00)

4- TÜİK, haziran ayı ekonomik güven endeksini, 2021 yılı sanayi ürün istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- TOBB Türkiye Ekonomi Şurası, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde TOBB İkiz Kuleler'de yapılacak.

(Ankara/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO Zirvesi, liderlerin katılacağı oturumlarla devam edecek, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg basın toplantısı düzenleyecek.

(Madrid)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, UNESCO’da Cezayir Milli Eğitim Bakanı Abdelhakim Belaabed, UNESCO Yürütme Kurulu Başkanı Tamara Rastovac Siamashvili ve Suudi Arabistan Eğitim Bakanı Hamad Al Shaikh ile ikili görüşmelerde bulunacak, Eğitimin Dönüştürülmesi Ön Zirvesi Açılış Oturumu ve Eğitim Bakanları Yuvarlak Masa Oturumu'na katılacak.

(Paris)