Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 29 Kasım 2018

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Buenos Aires'te düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan Arjantin'e hareket edecek.

(İstanbul/01.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 34. toplantısının kapanış oturumuna, Yozgat Tanıtım Günleri’nin açılışına iştirak edecek.

(İstanbul / 13.30 / 16.30)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya'da Friedrich Ebert Vakfının düzenlediği panelde konuşma yapacak.

(Berlin)

4- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nın konuğu olacak.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Hakimevi'nde düzenlenecek Yargı Reformu Stratejisi toplantısına iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Tapu Senetlerinin Yenilenmesi ve e-Devlet Uygulamaları Tanıtım Programı"na katılacak.

(Ankara/11.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı'na iştirak edecek.

(İstanbul/16.45)

4- TBMM KİT Komisyonunda Türk İhracat Kredi Bankası ile Tasfiye Halindeki Türkiye Emlak Bankası Genel Müdürlüklerinin 2015 ve 2016 yıllarının hesapları ele alınacak.

(TBMM/11.00/12.30)



EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile TZOB arasında imzalanacak, iş birliği protokolü imza törenine katılacak.

(Ankara/09.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, BTK'de Satcom Vision 2018’e katılacak.

(Ankara/09.30)

3- İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üye Ülkeler İkinci Arabuluculuk Konferansı başlayacak.

(İstanbul/10.00)

4- TÜİK, kasım ayı Ekonomik Güven Endeksi ile bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Kazakistan'da Suriye konulu 11. Astana Toplantısı'nın ana oturumu yapılacak.

(Astana)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

3- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.

(Riyad/Washington/Ankara)

4- Ukrayna ile Rusya arasında Azak denizinde yaşanan gerginlik takip ediliyor.

(Kiev/Moskova)

GÜNCEL

1- Edirne'deki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Edirne)

2- Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki iş kazasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kocaeli)

3- FETÖ davaları

- Darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30)

- FETÖ/PDY'nin, takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yaptıkları ve şüphelilere kumpas kurarak darbeye teşebbüs ettikleri iddiasıyla terör örgütü elebaşı firari Fetullah Gülen, ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan Hüseyin Korkmaz ile eski Emniyet Müdürü Yakub Saygılı'nın da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 69 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da bulunduğu 11'i tutuklu 60 sanığın yargılanmasına 8. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Bursa/10.00)

- FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, aralarında eski adliye katiplerinin de bulunduğu 4'ü tutuklu 94 sanığın yargılanmasına 2. Ağır eza Mahkemesinde devam edilecek.

(Bursa/10.00)



KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çinli mevkidaşı Luo Şugang ile görüşecek, basın toplantısı düzenleyecek ve "2018 Çin'de Türkiye Turizm Yılı" kapanış konserine katılacak.

(Pekin)

2- Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, UDEF tarafından düzenlenen uluslararası öğrencilere yönelik kısa film, şiir ve hikaye yarışmasında dereceye girenler için ödül töreni düzenlenecek.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda 5. hafta maçları yapılacak.

- D Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'i Ülker Stadı'nda konuk edecek. I Grubu'nda Beşiktaş, deplasmanda Norveç ekibi Sarpsborg ile karşılaşacak. J Grubu'nda ise Akhisarspor, deplasmanda Rusya temsilcisi Krasnodar ile karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.55/Sarpsborg/23.00/Krasnodar/20.55)

2- Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2. tur gruplarında 3. hafta maçları başlayacak.

- I Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Ankara Spor Salonu'nda İspanya ile karşılaşacak.

(Ankara/19.00)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Darüşşafaka Tekfen, Volkswagen Arena'da İspanya temsilcisi Herbalife Gran Canaria'yı konuk edecek.

(İstanbul/20.15)

4- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında B Grubu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor, Antakya Spor Salonu'nda Yunanistan ekibi Olympiakos'u konuk edecek.

(Hatay/18.00)

5- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası'nın 4. haftasında C Grubu'nda Beşiktaş, Belarus temsilcisi Tsmoki-Minsk ile deplasmanda karşılaşacak. E Grubu'nda Çukurova Basketbol, Bulgaristan ekibi Beroe'ye konuk alacak, BOTAŞ ise İsveç temsilcisi A3 Basket'i ağırlayacak.

(Minsk/Stara Zagora/Ankara/19.00)

6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 7. haftasına Halkbank-VakıfBank müsabakasıyla devam edilecek.

(Ankara/13.00)