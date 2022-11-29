Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 29 Kasım 2022

SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Otelciler Federasyonu 7. Olağan Genel Kurulu'na iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi Kapanış Töreni'ne katılacak.

(Diyarbakır/10.00)

3- TBMM'den

- MHP ve HDP'nin grup toplantıları düzenlenecek.

- Genel Kurulda, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürecek.

(TBMM/10.45/12.45/15.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenecek "İlçe Kadın Kolları Başkanları Buluşması"na iştirak edecek.

(Ankara/10.15)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı ekonomik güven endeksi ile ekim ayı dış ticaret istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aspen-German Marshall Fund Bükreş Forumu'nda konuşma yapacak, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumlarına katılacak.

(Bükreş)