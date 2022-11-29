Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 29 Kasım 2022
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aspen-German Marshall Fund Bükreş Forumu'nda konuşma yapacak, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumlarına katılacak.
SİYASET
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Otelciler Federasyonu 7. Olağan Genel Kurulu'na iştirak edecek.
(Ankara/14.00)
2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi Kapanış Töreni'ne katılacak.
(Diyarbakır/10.00)
3- TBMM'den
- MHP ve HDP'nin grup toplantıları düzenlenecek.
- Genel Kurulda, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürecek.
(TBMM/10.45/12.45/15.00)
4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenecek "İlçe Kadın Kolları Başkanları Buluşması"na iştirak edecek.
(Ankara/10.15)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı ekonomik güven endeksi ile ekim ayı dış ticaret istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aspen-German Marshall Fund Bükreş Forumu'nda konuşma yapacak, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumlarına katılacak.
(Bükreş)