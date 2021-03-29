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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 29 Mart 2021

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Türkiye ve Dünya gündemi 29.03.2021, 09:14
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 29 Mart 2021

 SİYASET

 1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, cezaevlerinde kütüphane kurulmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalayacak.

(Ankara/10.00) 

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "1. Su Şurası Lansmanı ve Tamamlanan 363 Tesisin Açılışı" programına katılacak.  

(Ankara/13.30)

2- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, video konferans yöntemiyle, Yıldız Teknik Üniversitesi Savunma Sanayi Teknolojileri Topluluğunun düzenlediği Savunma Sanayi Zirvesi'nin açılış konuşmasını yapacak.

(Ankara/11.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Duşanbe)

2- Myanmar’da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

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#Gündem #29 Mart 2021
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