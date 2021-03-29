Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 29 Mart 2021
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
SİYASET
1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, cezaevlerinde kütüphane kurulmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalayacak.
(Ankara/10.00)
EKONOMİ
1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "1. Su Şurası Lansmanı ve Tamamlanan 363 Tesisin Açılışı" programına katılacak.
(Ankara/13.30)
2- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, video konferans yöntemiyle, Yıldız Teknik Üniversitesi Savunma Sanayi Teknolojileri Topluluğunun düzenlediği Savunma Sanayi Zirvesi'nin açılış konuşmasını yapacak.
(Ankara/11.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Duşanbe)
2- Myanmar’da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.
(Kuala Lumpur/Ankara)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.