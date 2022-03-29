Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 29 Mart 2022

SİYASET

1- TBMM'den

- HDP ve MHP'nin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

- Genel Kurulda, Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

- Adalet Komisyonu, Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi için toplanacak.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

(12.45/10.45/15.00/15.00/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi İzmir'in temel atma törenine katılacak.

(İzmir/11.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bankanın olağan genel kurul toplantısında konuşma yapacak. Kavcıoğlu'nun konuşması, on-line yayımlanacak.

(Ankara/14.00)

3- TÜİK, şubat ayı hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'da gerçekleştireceği görüşmeler takip ediliyor.

(İstanbul)

2- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, başkanlık yerleşkesinde düzenlenecek 2022 Yılı Ramazan Ayı Faaliyetleri Tanıtım Programı'na katılacak.

(Ankara/10.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.