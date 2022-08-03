Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 3 Ağustos 2022
TÜİK temmuz ayı enflasyon rakamlarını kamuoyuyla paylaşacak.
SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Aydıncık Köy Yaşam Merkezi'nin açılışına katılacak.
(Ankara/11.00)
2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığındaki Yerel Yönetimler Heyeti, partinin İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek.
(Tunceli/12.30)
3- İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlıkta "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" yapacak.
(Ankara/11.15)
EKONOMİ FİNANS
1- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, temmuz ayı dış ticaret rakamlarını basın toplantısıyla açıklayacak.
(Konya/15.30)
2- TÜİK temmuz ayı enflasyon rakamlarını kamuoyuyla paylaşacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-ASEAN Dördüncü Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'nda açılış konuşması yapacak.
(Punom Pen)
GÜNCEL
1- Ukrayna'dan Lübnan'a gitmek üzere yola çıkan ve İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde demirleyen Sierra Leone bayraklı, 27 bin ton mısır yüklü ''Razoni'' adlı gemide, Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde görevli Rusya-Ukrayna-Türkiye-BM temsilcilerinden oluşan heyet tarafından denetleme yapılacak.
(İstanbul/08.30)