Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 3 Ağustos 2022

SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Aydıncık Köy Yaşam Merkezi'nin açılışına katılacak.

(Ankara/11.00)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığındaki Yerel Yönetimler Heyeti, partinin İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek.

(Tunceli/12.30)

3- İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlıkta "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" yapacak.

(Ankara/11.15)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, temmuz ayı dış ticaret rakamlarını basın toplantısıyla açıklayacak.

(Konya/15.30)

2- TÜİK temmuz ayı enflasyon rakamlarını kamuoyuyla paylaşacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-ASEAN Dördüncü Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'nda açılış konuşması yapacak.

(Punom Pen)

GÜNCEL

1- Ukrayna'dan Lübnan'a gitmek üzere yola çıkan ve İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde demirleyen Sierra Leone bayraklı, 27 bin ton mısır yüklü ''Razoni'' adlı gemide, Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde görevli Rusya-Ukrayna-Türkiye-BM temsilcilerinden oluşan heyet tarafından denetleme yapılacak.

(İstanbul/08.30)